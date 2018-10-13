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مصر قد تتجه لأسواق الدين الآسيوية

مال وأعمال

مصر قد تتجه لأسواق الدين الآسيويةوزير الاقتصاد المصري محمد معيط
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كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد جولة ترويجية في آسيا، وذلك إطار جهود مصر الرامية لتحسين هيكل ديونها.

وقال معيط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي، إنه التقى مع المستثمرين في سيئول الأسبوع الماضي، وينوي مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا ودول أخرى.

وتمكنت مصر من جمع ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

وأشار وزير المالية إلى أن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية في كوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا" وأن الحكومة "نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا".

وأضاف: "نفكر في الإصدار بعملات أخرى... لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

المصدر: رويترز

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