بوتين يبرز القطاعات ذات الأولوية لاتحاد روسيا وبيلاروس

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التعاون مع بيلاروس في مجالات الزراعة والبناء والصناعة والأدوية وإحلال الواردات، يحظى بالأولوية في العلاقات بين البلدين.

وذكر الرئيس الروسي خلال المنتدى المشترك لأقاليم البلدين المنعقد في مدينة موغيلوف البيلاروسية، أن تعزيز التعاون في هذه المجالات سيعطي زخما للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال: "تواجه روسيا وبيلاروس اليوم مشاكل وتحديات متشابهة إلى حد كبير، وبين القطاعات ذات الأولوية، التي نعتمد عليها لتحقيق أكبر أثر اقتصادي ممكن، هناك إحلال الواردات، وهو الاستعاضة عن المستوردات بمثيلاتها المحلية، والزراعة والبناء والصناعة والأدوية".

وانطلق اليوم المنتدى الخامس لأقاليم روسيا وبيلاروس في مدينة موغيلوف البيلاروسية بمشاركة رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو.

ويصب المنتدى في بوتقة تحقيق سياسة اجتماعية واقتصادية موحدة بين روسيا وبيلاروس ضمن الاتحاد القائم بينهما، ويركز على سبل تطوير علاقات التكامل الاقتصادي والتجاري.

المصدر: "نوفوستي"