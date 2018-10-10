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أصحاب المليارات يتقلصون في الصين

مال وأعمال

أصحاب المليارات يتقلصون في الصين
Sputnik
المليارديرات يختفون في الصين
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تراجعت أعداد مليارديري الصين بعملة اليوان خلال العام الجاري بوتيرة تعتبر الأعلى منذ 20 عاما، فيما استعاد جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" مرتبة الصدارة وسط أغنياء الصين.

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وضمت قائمة أغنياء الصين للعام الجاري 1893 شخصية بانخفاض نسبته 11% عن العام الماضي، حيث شملت القائمة العام الماضي 2130 شخصية.

وأرجعت صحيفة "Hurun"، وهي النسخة الصينية لمجلة "فوربس"، هبوط أعداد ذوي المليارات لتراجع النمو الاقتصادي وهبوط أسواق المال الصينية في ظل الحرب التجارية المندلعة بين بكين وواشنطن، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعد الأكبر في 20 عاما.

وتصدر جاك ما مؤسس ومدير مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية هذا العام لائحة أغنياء الصين بثروة بلغت 39.1 مليار دولار، وفقا لتصنيف المجلة.

المصدر: "نوفوستي"

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