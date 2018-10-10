مؤسس "علي بابا" يستعيد لقب أغنى رجل في الصين

تصدر جاك ما مؤسس ومدير مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية للمرة الثانية خلال السنوات الأربع الماضية لائحة أغنياء الصين بثروة بلغت 39.1 مليار دولار، وفقا لتصنيف مجلة "Hurun".

وذكرت المجلة أن ثروة جاك ما، البالغ من العمر 54 عاما، ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 35% مقارنة بالعام الذي قبله.

وحل في المرتبة الثانية في لائحة أغنياء الصين، قطب العقارات شو جياين، بثروة بلغت 36.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 14%، في حين احتل رئيس شركة الاتصالات العملاقة "تينسنت" المرتبة الثالثة بـ 34.8 مليار دولار.

وتضم الصين الآن قرابة 620 مليارديرا مقوما بالدولار، ونحو 1900 ملياردير مقوما باليوان، وذكرت الصحيفة أن عدد المليارديرات بالعملة الصينية تراجع خلال العام الجاري بنسبة 11% في ظل تراجع أسواق المال الصينية بنسبة 20% بسبب الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "تاس"