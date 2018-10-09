إمداد مصر بالغاز الإسرائيلي يتوقف على حالة واحدة

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، وإن ذلك يتوقف على خط الأنابيب تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين وحالته.

وأوضحت الوكالة أن ضخ الغاز الإسرائيلي في مصر يأتي ضمن اتفاقية الـ15 مليار دولار التي وقعتها مؤخرا شركة دولفينوس المصرية الخاصة مع الشركاء في حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين للغاز.

وأضافت الوكالة أن مصر تقترب بذلك من تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة في المنطقة.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الشريك المصري الأكبر في خط الأنابيب محمد شعيب، إن استيراد الغاز من إسرائيل سيبدأ بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا في الربع الأول من عام 2019، وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وأضاف: "نتوقع أن يكون خط الأنابيب في حالة جيدة.. نحن نهدف إلى الوصول إلى الطاقة القصوى لخط الأنابيب أو الحد الأقصى لمعدل التدفق خلال 3 سنوات"

واتفقت شركة غاز الشرق مع شركاء تنمية حقول الغاز الإسرائيلية شركتي ديليك دريلينغ الإسرائيلية، ونوبل إنرجي الأمريكية على شراء 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تملك خط الأنابيب الواصل بين جنوب إسرائيل وشبه جزيرة سيناء.

المصدر: بلومبرغ