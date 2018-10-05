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تركيا بوابة مصر للأسواق العالمية

مال وأعمال

تركيا بوابة مصر للأسواق العالمية
RT
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قال رئيس شعبة الألبسة الجاهزة في مصر، محمد عبد السلام إن المنتجات المصرية تغزو الأسواق التركية في الوقت الحالي.

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وأوضح في لقاء له على قناة صدى البلد المصرية: "صادراتنا إلى تركيا توازي الاستيراد، وفتحنا السوق التركية والمنتجات المصرية غزت الأسواق."

وأضاف أن مصر كانت تستورد الملابس التركية والوضع اختلف تماما؛ نتيجة لتطور المنتج المصري وترشيد الاستيراد من تركيا طبقا للقرار رقم 140 الصادر لسنة 2016.

وأوضح أن مصر صدرت منتجات إلى تركيا بقيمة 150 مليون دولار العام الماضي، وارتفعت الصادرات لتصل إلى 200 مليون دولار هذا العام حتى الآن، متابعًا أن الواردات المصرية من تركيا انخفضت هذا العام لتصل إلى 400 مليون دولار بدلًا من 4 مليارات في السنوات الماضية.

المصدر: الشروق

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