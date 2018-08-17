تركيا "تطير" نحو مصر لتحسين الاقتصاد

أعلنت الخطوط الجوية التركية بدأ تشغيل رحلات منتظمة إلى محافظة الأقصر جنوبي مصر، بعد اتفاقية بين محافظ المدينة محمد بدر والخطوط الجوية التركية.

وأوضحت الخطوط التركية أنها ستشغل الرحلات على أساس أوضاع السوق.

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وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه تم العمل على تطوير مطار الأقصر الدولي، وذلك لاستقبال رحلات الطيران المباشرة من مختلف دول العالم، والتي تأتي من مطارات "طوكيو" و"أوساكا"، ورحلات طيران مباشرة عارضة من فرنسا، وطيران مباشرة من مطارات دول إسبانيا وإيطاليا ومطار "هيثرو" بلندن، كما يجري تسيير رحلات مباشرة من إسطنبول إلي الأقصر بعد اتفاق المحافظ مع مسؤولي الخطوط الجوية التركية.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام مصرية