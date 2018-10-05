محمد بن سلمان: نصدر برميلين من النفط مقابل أي برميل مفقود من طرف إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الدول النفطية من أعضاء منظمة أوبك وغير الأعضاء فيها تصدر برميلين إضافيين من النفط مقابل برميل واحد مفقود من طرف إيران.

وقال محمد بن سلمان في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، ردا على سؤال بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض أسعار النفط: "في الحقيقة فإن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك هو التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في المعروض من قبل إيران فإننا سنوفر ذلك وقد حصل ذلك".

وأوضح: "بسبب أن إيران مؤخرا خفضت صادراتها بحوالي 700 ألف برميل إن لم أكن مخطئا، وقد قامت السعودية وشركاؤها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك بزيادة صادراتها بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا".

وتابع قائلا: "لذلك نحن نصدر ما يقدر ببرميلين إضافيين مقابل أي برميل مفقود من طرف إيران مؤخرا، لذا نحن قمنا بعملنا وأكثر، نحن نعتقد بأن الأسعار المرتفعة لدينا في الشهر الماضي ليست بسبب إيران فهي على الأغلب بسبب الأمور التي تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا وغيرها من الدول التي أدت إلى ارتفاع السعر قليلا ولكن بسبب إيران بالطبع لا".

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وبشأن أسعار النفط، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه "على مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط صحيحا أم لا".

وأكد أن "سعر النفط يعتمد على العرض والطلب"، مضيفا أن "ما التزمنا به في السعودية هو التأكد من عدم وجود نقص في المعروض. لذلك نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك للتأكد وجود معروض مستدام لدينا من النفط".

المصدر: وكالات