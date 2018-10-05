محمد بن سلمان يحدد القيمة السوقية لـ "أرامكو" وموعد طرح أسهمها

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المضي قدما بخطط طرح شركة "أرامكو" النفطية للاكتتاب العام.

وفي حديث لوكالة "بلومبرغ"، توقع الأمير محمد بن سلمان بأن يحدث الطرح العام الأولي في نهاية عام 2020 أو بداية عام 2021، مضيفا أن القيمة سيحددها المستثمرون، لكنه يعتقد بأنها ستكون أكثر من تريليوني دولار.

يتبع..