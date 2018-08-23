السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو

نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لـ"رويترز" عن إلغاء الطرح الأولي العام لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو".

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وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

وكانت "رويترز" نقلت أمس الأربعاء عن 4 مصادر صناعية كبيرة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأسهم أرامكو، الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

المصدر: رويترز