 
مباشر

السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو

مال وأعمال

السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kop2

نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لـ"رويترز" عن إلغاء الطرح الأولي العام لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو".

إقرأ المزيد
رويترز: السعودية تلغي الطرح العام الأولي لشركة أرامكو

وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".

وكانت "رويترز" نقلت أمس الأربعاء عن 4 مصادر صناعية كبيرة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأسهم أرامكو، الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا