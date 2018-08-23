// 26.06.2018 по тикету 15478
السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kop2
نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الخميس تقريرا لـ"رويترز" عن إلغاء الطرح الأولي العام لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو".
وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
وكانت "رويترز" نقلت أمس الأربعاء عن 4 مصادر صناعية كبيرة قولها إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأسهم أرامكو، الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)