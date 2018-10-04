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مصدر أردني: السعودية والكويت والإمارات تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي

مال وأعمال

مصدر أردني: السعودية والكويت والإمارات تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي
Reuters Muhammad Hamed
مبنى البنك المركزي الأردني، عمان، الأردن، الأرشيف
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أودعت السعودية والكويت والإمارات أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

وقال مصدر حكومي أردني إن هذه الدول الثلاث تعهدت أيضا في إطار الحزمة نفسها بدعم الميزانية الأردنية بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

وأضاف أن اتفاقا سيوقع في وقت لاحق اليوم الخميس، سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشف أثارت احتجاجات كبيرة.

ومن المعروف أن الحزمة تتضمن أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.

المصدر: رويترز

 

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