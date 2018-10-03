عالم مصري يقدم طريقة مبتكرة لزراعة الأرز (فيديو)

قدم عالم مصري متخصص في إدارة الأزمات طريقة مبتكرة لزراعة الأرز دون الحاجة إلى الكثير من المياه، عن طريق ما يعرف بـ "الأكوابونيك".

وقال العالم المصري هشام حجاج دكتور الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة أكسفورد، أنه أطلق تجربة فريدة من نوعها في الأراضي المصرية وهي زراعة الأرز داخل الصوبات في مزرعته على طريقة "الأكوابونيك"، موضحا أن الأرز معروفا باستهلاكه للمياه ولكن نسبة نجاحه بالأكوابونيك عالية جدا وموفر جدا للمياه.

وأوضح أن الأكوابونيك هي زراعة تكاملية بين النبات والأسماك، فتستفيد النباتات من الأمونيا الذائبة في المياه المحملة بفضلات الأسماك بتحويلها إلى النترات التي يحتاجها النبات بنسبة 90%، وتستفيد الأسماك بالعناصر التي يفرزها النبات في الماء، بعد تصفيته وعودته مرة أخرى للأسماك في دورة متكافئة مستمرة تحمل نفس المياه منذ 5 سنوات.

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وأشار العالم المصري إلى أن التجربة ناجحة حتى الآن، والنبات يأخذ دورته الطبيعية، ويتم دراستها من خلال حساب احتياجات الرز المائية وإنتاجيته والمدة التي يحتاجها الأرز حتى ينمو، مؤكدا أن هذه التجربة إذا اكتملت ستشكل فارقا كبيرا جدا في اقتصاد مصر، وتوسعا على المستوى القومي.

وقلصت مصر زراعة محصول الأرز بسبب هدر المياه، وفرض العقوبات على الفلاحين والتي تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامات تصل إلى عشرين ألف جنيه، لترشيد الاستهلاك في المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه، ولجأت إلى الاستيراد من الخارج.

المصدر: صدى البلد