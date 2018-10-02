المشاهد الأولى من داخل أضخم حقل غاز مصري في المتوسط

وردت في تقرير بثه برنامج "مساء"، أولى اللقطات من داخل حقل ظهر المصري للغاز الطبيعي، صوّرت أعمال التنقيب، ونشاط العمل في الحقل الذي يعد الأكبر في شرق المتوسط.

واستعرض عاطف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، كيفية إدارة حقل ظهر عن طريق غرفة التحكم الرئيسية، مشيرا إلى أنه تتم مراقبة العمليات داخله من خلال كاميرات مثبتة في الحقل، تتيح مشاهدة كل ما يحدث بالآبار والرصيف البحري وداخل المياه، وحركة الغاز.

من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن عدد الشركات العاملة في مشروع ظهر تخطى 150 بين محلية وعالمية، وأن نحو 15 ألف مهندس وعامل وفني عملوا دون الحصول على إجازات حتى إنجاز المشروع.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن ارتفاع إنتاج حقل ظهر ليصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا.

ويعد حقل ظهر أهم مشاريع الغاز الطبيعي في مصر، حيث صنفته الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بأنه أكبر كشف للغاز بالبحر المتوسط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية