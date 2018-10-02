انطلاق معرض إعادة إعمار سوريا بمشاركة 65 شركة

تنطلق اليوم بحضور 65 شركة محلية وعربية مختصة بالإنشاءات، فعاليات معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الرابعة التي ستستمر حتى الـ6 من الشهر الجاري في مدينة المعارض بدمشق.

وقال مدير عام مؤسسة الباشق للتجارة والمعارض تامر ياغي، إن المعرض يهدف إلى إبراز دور القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار، وإمكانية تحقيق التشاركية بينهما.

وأشار إلى أن النسخة الرابعة من معرض إعادة إعمار سوريا تتزامن مع الانتصارات المهمة التي يحققها الجيش السوري بتحريره الكثير من المناطق من الإرهاب، والتي تتطلب الإسراع بإطلاق إعادة البناء والإعمار.

وتشارك في المعرض شركات ومؤسسات متخصصة بالبناء والطاقة والصحة والزراعة والاتصالات والسياحة والبيئة والصناعة والتأمين والاستثمارات والخدمات البنكية.

وكانت مؤسسة الباشق للمعارض قد نظمت الدورة الأولى من معرض إعادة إعمار سوريا في 2015، وحضرت فعالياته 122 شركة من 11 دولة في دورته الثانية 2016 ، أما الدورة الثالثة العام الماضي، فقد شاركت فيه 164 شركة من 23 دولة عربية وأجنبية.

المصدر: "سانا"