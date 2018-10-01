السعودية تنوي استثمار 200 مليار دولار في الطاقة الشمسية

أعلن المستشار لشؤون الشركات في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم، عزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في الطاقة الشمسية.

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وجاء هذا التصريح للمسؤول السعودي خلال عرضه لخطة "رؤية 2030" أمام المشاركين في مؤتمر الطاقة العربي الـ11 بمدينة مراكش المغربية، والتي "ترسم خارطة الطريق لتنمية وطنية شاملة ومستدامة" وتهدف إلى بناء اقتصاد وطني متنوع، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة.

وتحدث عبد الكريم عن العمل المطرد الجاري في المملكة على زيادة حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق ما وصفه بـ"أكبر برامج الطاقة المتجددة في العالم".

وتوقع أن يتم هذا العام "طرح مشروعات لإنتاج أكثر من 4 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث تتراوح قيمة هذه المشروعات بين 5 و7 مليارات دولار"، فيما تشمل خطط البرنامج طويل الأجل، استثمار 200 مليار دولار في الطاقة الشمسية وحدها، مع استهداف إنتاج 200 غيغاواط بحلول عام 2030.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن هذه الخطط ستوفر مئة ألف فرصة عمل، كما ستؤدي إلى تخفيض كلفة توليد الكهرباء، مشيرا إلى سير عمل على "أن تكون الطاقة النووية إضافة أخرى لمزيج الوقود في المملكة".

وأضاف عبد الكريم أن "رؤية 2030" تتوخى "زيادة حصة الغاز في توليد الطاقة الكهربائية"، والتي ينتظر أن "ترتفع نسبتها الحالية، وهي حوالي 50 بالمائة، إلى حوالي 70 بالمائة، خلال العقد القادم، لتكون النسبة الأعلى في دول مجموعة العشرين".

المصدر: إيلاف