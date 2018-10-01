مصر تبيع سندات خزانة حكومية للمرة الأولى في 4 أسابيع

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيع سندات خزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات وذلك للمرة الأولى في أربعة أسابيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بعائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بعائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة.

وقال مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.40 و18.60%.

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وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن مصر تلغي طروحات أدوات الدين الحكومية عند ارتفاع أسعار الفائدة قائلا إن الحكومة لديها وسائل أخرى لتدبير السيولة وقادرة على تدبر أمرها".

المصدر: رويترز