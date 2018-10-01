الريال اليمني يهوي إلى مستويات قياسية جديدة

يواصل الريال اليمني هبوطه في السوق السوداء، حيث سجل رقما قياسيا جديدا، اليوم الاثنين، بعد أن تخطى مستوى 780 ريالا للدولار، رغم إجراءات الحكومة اليمنية لدعم العملة الوطنية.

وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن العملة اليمنية سجلت في السوق السوداء اليوم 785 ريالا للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة في تاريخها.

وتواصل العملة اليمنية تراجعها رغم حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليمنية في النصف الأول من الشهر الماضي، لمواجهة أزمة شح العملات الأجنبية في الأسواق.

وكان البنك المركزي اليمني قد رفع أسعار الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27% لشهادات الإيداع، وبنسبة 17% للسندات الحكومية، في محاولة للحيلولة دون الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار بلغ مطلع 2015 مستوى 215 ريالا يمنيا، إلا أن استمرار الحرب المندلعة منذ ذلك العام، سبب هبوطا متواصلا حتى وصل اليوم إلى 785 ريالا يمنيا.

المصدر: وكالات