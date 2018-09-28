قيمة الروبل الروسي والليرة التركية على حقيقتها

تحدث تقرير لـ"دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية، عن عملات عالمية مقيمة في الوقت الراهن بأقل من قيمتها الحقيقة، مشيرا إلى أن الروبل الروسي مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 15%.

وصنف "دويتشه بنك" العملة الروسية ضمن أكثر ثلاث عملات عالمية مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقة، متوقعا أن تعزز العملة الروسية مواقعها أمام نظيرتها الأمريكية قريبا، لتصل إلى مستوى 60 روبلا للدولار.

واعتبر المصرف أن الليرة التركية والبيزو الكولومبي مقيمان أيضا بأقل من قيمتهما الحقيقية، وشدد على أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة 7% مستندا بذلك إلى تقييمه لأساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

وأضاف تقرير "دويتشه بنك" صبغة شبه رسمية على جدل تشهده الأسواق منذ فترة، بشأن وضع الدولار بين العملات الدولية والقيمة الحقيقية له، دون أن يحسم المصرف في تقريره مستقبل الدولار.

وعادت العملة الروسية منذ مطلع الأسبوع الجاري للنمو مقابل الدولار، بعدما تراجع سعر صرفها في 10 سبتمبر إلى أدنى مستوى في عامين ونصف.

وسعر صرف الروبل الحالي لا يعكس واقع الاقتصاد الروسي، إذ أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا خلال العام الجاري بنسبة 1.8%، لا يمكن بلوغه في ظل عملة ضعيفة.

ويترافق ذلك مع نمو احتياطات البلاد الأجنبية، ويظهر من بيانات البنك المركزي الروسي أن الاحتياطات زادت خلال العام الجاري بنحو 28 مليار دولار لتصل في مطلع سبتمبر إلى 460 مليار دولار.

المصدر: وكالات