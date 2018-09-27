شركات إسرائيلية تجني مكاسب صفقة ضخمة مع مصر

ارتفعت أسهم شركات طاقة إسرائيلية، اليوم الخميس، بعد الإعلان عن صفقة، سيشتري بموجبها شركاء مصريون وإسرائيليون حصة في شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مؤشر الطاقة الرئيسي في بورصة تل أبيب ارتفع اليوم، وبلغ بحلول الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، 1043 نقطة، بارتفاع نسبته 2.46% عن الجلسة السابقة.

Bloomberg

وقالت الوكالة الاقتصادية إن الصفقة، التي سيشتري بموجبها تحالف يضم "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية و"نوبل إنرغي" الأمريكية و"غاز الشرق" المصرية حصة في "غاز شرق المتوسط"، دفعت المؤشر إلى الأعلى.

وعلى مستوى التداولات، أشارت "بلومبرغ" إلى أن سعر سهم "ديليك دريلينغ" ارتفع بنسبة 1.53% إلى 1063 شيكل إسرئيلي.

إقرأ المزيد

وبموجب الصفقة، سيحصل الشركاء على 39% من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، مقابل 518 مليون دولار، على أن تكتمل الصفقة بالإضافة إلى صفقات أخرى ذات صلة في مطلع عام 2019.

المصدر: "بلومبرغ"