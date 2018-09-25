ترامب: أوبك تنهب باقي دول العالم

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة أوبك بأنها "تنهب" باقي دول العالم، ودعاها إلى الكف عن رفع أسعار النفط.

وقال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "دول أوبك، كالعادة تنهب باقي دول العالم، وهذا لا يعجبني".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن نحمي الكثير من تلك الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد منا وتحدد لنا أسعارا مرتفعة للنفط، وهذا ليس جيدا".

وتابع ترامب قائلا: "نريد منهم أن يكفوا عن زيادة الأسعار ونريد أن يبدأوا بتخفيض الأسعار، وعليهم أن يساهموا بقسط ملموس في الحماية العسكرية من الآن"، مؤكدا: "نحن لن نتسامح مع الأسعار المرتفعة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للطاقة عالميا ومستعدة لتصدير النفط والفحم والغاز الطبيعي.

المصدر: RT