الأردن يدعو لتكتل اقتصادي متكامل مع العراق ومصر

أشاد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بالعلاقات الوثيقة التي تربط الأردن مع جمهوريتي مصر والعراق الشقيقتين، مؤكدا حرص المملكة على تنميتها في المجالات كافة.

وشدد رئيس الوزراء على "الحاجة إلى بناء تكتل اقتصادي مبني على التكامل بين الدول الثلاث، يعيد الألق الاقتصادي للمنطقة في ظل التحديات التي تواجهها".

وجاء حديث رئيس الوزراء الأردني هذا خلال استقباله، أمس الأحد، وزيري النقل المصري هشام عرفات والعراقي الكابتن كاظم فنجان، وبحضور وزير النقل الأردني وليد المصري، الذين شاركوا في أعمال الجمعية العمومية لشركة "الجسر العربي".

وأكد رئيس الوزراء الأردني ضرورة العمل على تقليص كلف النقل في المنطقة، مشيرا إلى أهمية توجه شركة "الجسر العربي" نحو زيادة الاعتماد على نقل الشاحنات، ما سيعزز التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

وأشار الرزاز إلى ضرورة اتخاذ المزيد من التسهيلات على الحدود بين الأردن والعراق فيما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع، بما يسهم في زيادة الصادرات بين البلدين.

كما أثنى رئيس الوزراء الأردني على فكرة إنشاء مشروع للربط السككي بين جمهورية مصر العربية والأردن والعراق، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التكامل بين الدول الثلاث.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول شركة الجسر العربي، التي تأتي تجسيدا للتعاون المشترك بين الدول الثلاث وخططها المستقبلية لزيادة الاعتماد على نقل الشاحنات، الذي زاد من بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري بنسبة 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

المصدر: "بترا"