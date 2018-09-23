وزير الطاقة السعودي: لا نستطيع التأثير على أسعار النفط

ذكر وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم، أنه لا يستطيع التأثير على أسعار النفط، وذلك بعد يومين من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة "الأوبك" بخفض أسعار الوقود.

إقرأ المزيد

وجاء هذا التصريح اليوم على لسان الوزير السعودي في الجزائر، قبيل الاجتماع المشترك بين وزراء دول "أوبك" والمنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، بهدف بحث الأوضاع في أسواق الخام العالمية.

وكان ترامب قد اتهم "الأوبك" في تغريدة نشرها الخميس على "تويتر" باحتكار سوق النفط، مطالبا المنظمة بالعمل على خفض أسعار الوقود فورا، وذلك على خلفية ارتفاع سعر خام القياس العالمي "مزيج برنت" إلى 80 دولارا للبرميل الواحد في الشهر الجاري.

وأشار الفالح إلى أن مخزونات النفط الخام في العالم مطمئنة، لكن من المهم اتخاذ خطوات مستقبلية لضمان استقرار سوق البترول، موضحا أن هذه السوق تحتاج إلى خطوات تسبق أي تذبذبات في العرض والطلب، بهدف تحقيق توازن خلال العام المقبل.

وأكد الوزير توجه المملكة السعودية لدعوة مزيد من منتجي النفط في العالم إلى الانضمام لاتفاق خفض الإنتاج "أوبك +".

المصدر: وكالات