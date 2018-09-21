تعاون استثماري وثيق بين روسيا و"علي بابا"

أفاد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، اليوم الجمعة، بأن الصندوق يخطط لمزيد من الاستثمارات مع المجموعة الصينية لتجارة التجزئة "علي بابا".

وقال كيريل ديمترييف، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "رويترز" اليوم، "بالاشتراك مع علي بابا نحن مستعدون للنظر في تقنيات روسية أخرى في مجالات مثل الذكاء الرقمي والتخزين السحابي... سنعطي التقنيات الروسية فرصة لدخول الأسواق العالمية بوتيرة أسرع".

وأضاف ديمترييف، الذي يدير صندوقا برأس مال يبلغ 10 مليارات دولار، أنه لا يوجد مبلغ محدد سيسعى صندوق الاستثمار المباشر الروسي وعلي بابا لإنفاقه على استثماراتهما المشتركة. لكنه قال ”لدينا فرصة للاستثمار المشترك في مئات الملايين من الدولارات إذا اقتضت الضرورة“.

ويأتي التصريح بعدما أطلق الصندوق والمجموعة الصينية، إضافة لشركتي تكنولوجيا روسيتين، الأسبوع الماضي، مشروعا مشتركا في روسيا يعطي "علي بابا" فرصة للوصول إلى قاعدة عملاء تزيد عن 100 مليون شخص.

وعلى نحو منفصل، يستثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي و"علي بابا" بجانب شركتي صناعة السيارات "بورشه" و"هيونداي موتور" وشركات أخرى إجمالا 80 مليون دولار في شركة "واي راي"، ومقرها سويسرا، والتي تركز على تطوير عروض مجسمة ثلاثية الأبعاد للواقع المعزز للسيارات.

المصدر: "رويترز"