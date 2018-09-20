مصر توقع اتفاقا بقيمة 352 مليون دولار مع سيمنس لإدارة محطات للكهرباء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر وقعت الخميس عقدا قيمته 352 مليون دولار مع "سيمنس إيه جي" و"سيمنس تكنولوجي" لإدارة 3 محطات عملاقة للكهرباء.

وأفادت الوكالة بأن الشركتين ستقومان بتشغيل وصيانة وإدارة محطات الكهرباء الثلاث، التي وصفت بأنها الأكبر في العالم حين بدأ تشييدها عام 2015 في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة ومنطقة البرلس في شمال دلتا النيل ومدينة بني سويف إلى الجنوب من القاهرة.

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وتولد كل محطة 4.8 غيغاوات من الكهرباء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قوله إن حدود الأعمال تتضمن تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاث من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والذين سيتم التعاقد معهم من قبل شركة "سيمنس" وذلك بعد أن تم تدريبهم في ألمانيا.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو 2018 محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو (سبعة مليارات دولار).

وشرعت مصر في بناء المحطات في وقت كانت تعاني فيه من انقطاعات متكررة للكهرباء واضطرت بعض المصانع إلى الإغلاق لأشهر جراء ذلك.

المصدر: رويترز