البورصة المصرية تتكبد خسائر فادحة

سجلت البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، خسائر فادحة بلغت 29.3 مليار جنيه ما يعادل 1.63 مليار دولار، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 14098 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.65% عند مستوى 694 نقطة.

أما المؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا فقد تراجع بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 1768 نقطة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المصرية.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 112.6 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه،لاعلى التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 928 ألف جنيه، 66.1 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالي.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 270 مليون ورقة مالية بقيمة 966.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 27.4 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.11% من إجمالى تعاملات السوق.

(الدولار = 17.9 جنيه مصري)

المصدر: وكالات