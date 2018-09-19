المركزي اليمني يتدخل لإنقاذ الريال

رفع البنك المركزي اليمني سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، وذلك مع سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار في الريال، حسب وكالة سبأ للأنباء.

ولم تذكر الوكالة سعر الفائدة السابق، لكنها قالت إن البنك المركزي رفع أيضا سعر الفائدة على السندات الحكومية إلى 17%.

وبلغ سعر صرف العملة اليمنية في السوق السوداء اليوم 615 ريالا للدولار، بعدما كان قبل أسبوع عند 587 ريالا.

وتراجعت قيمة الريال إلى النصف مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 2015 بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة "أنصار الله".

المصدر: وكالات