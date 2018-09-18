بكين تتحدى ترامب وتفرض رسوما على 5200 سلعة أمريكية

قالت الصين، الثلاثاء، إنها ستفرض الأسبوع المقبل رسوما جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وأفادت وزارة المالية الصينية بأن رسوما بين 5% و10% ستطال 5200 سلعة أمريكية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الساعة 12:01 بتوقيت بكين يوم الـ 24 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي ستطبق فيه واشنطن الرسوم الجديدة على البضائع الصينية.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة أنها بدأت إجراءات فض النزاع التجاري في إطار منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت، أمس الاثنين، عن فرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية تشمل بضائع بقيمة 200 مليار دولار، لكنها استثنت بعض المنتجات الإلكترونية والسلع الاستهلاكية من الرسوم الجديدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض، إن "الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الـ 24 سبتمبر وستكون نسبتها 10% من قيمة المادة المستوردة، حتى نهاية العام الجاري، ليصار اعتبارا من الأول من يناير 2019 المقبل إلى رفع هذه الرسوم إلى 25%".

كذلك هدد الرئيس الأمريكي، أثناء إعلانه عن الرسوم الجديدة، من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأمريكيين أو الصناعات الأمريكية "فسندخل فورا المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا".

المصدر: وكالات