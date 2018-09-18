مصر تعلن عن إغلاق الشركة القومية للأسمنت

أعلن وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، أنه تقرر إغلاق الشركة القومية للأسمنت بسبب خسائرها السنوية المستمرة والتي تقدر بمليار جنيه.

وأوضح الوزير أن صافي حقوق المساهمين في الشركة 2.5 مليار جنيه، متمنيا أن تكفي بيع أصول الشركة لسداد المديونات المستحقة عليها.

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وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، أن إجمالي تعويضات العاملين في الشركة قدرت بـ650 مليون جنيه، مشيرا إلى أن "بعض الحلول في التعامل مع الشركات الخاسرة ربما تكون مؤلمة، لكن لابد منها".

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لمشاركة القطاع الخاص في 5 شركات عامة رابحة بنسب معينة في قطاعات متنوعة، لافتا إلى ضرورة الاتجاه للتكنولوجيا الحديثة في الشركات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية