مصر تستعد لبيع أراض بالمليارات

أعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق اليوم الاثنين، أن مصر ستبيع أراضي 11 محلجا تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) بعد تغيير نشاطها، لتطوير شركات الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر عقد في القاهرة أن بيع الأراضي سيتم بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري.

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ويعاني العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية المصرية من خسائر فادحة بسبب عدم تطوير المعدات، وتعبر عنها الاحتجاجات العمالية من وقت لآخر.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستطرح حصصا إضافية في خمس شركات حكومية بالبورصة خلال ثلاثة أشهر وذلك بسعر يزيد أو ينقص بـ10% عن سعر السوق.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في قطاعات البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

المصدر: رويترز