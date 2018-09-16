مادورو: الصين وعدت بتمويل صناعة النفط في فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه حصل على التزامات جديدة من الصين لتمويل صناعة النفط في بلاده، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مادورو لقناة "في تي في" الفنزويلية الرسمية من الصين، إن هناك الآن "التزامات مالية لزيادة إنتاج النفط والذهب، إضافة إلى الاستثمار في أكثر من 500 مشروع تنموي داخل فنزويلا".

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ مادورو لدى وصوله في زيارة عمل إلى بكين وأجرى قائدا البلدين لقاء بحثا خلاله العلاقات الاقتصادية، كما التقى الوفد الفنزويلي المرافق للرئيس مادورو عدة لقاءات في بنك التنمية الصيني ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.

ويعد النفط المصدر الأساسي للدخل في فنزويلا، لكن إنتاجه هبط إلى أدنى مستوى له في 3 عقود، ما انعكس سلبا على البنية التحتية لشركة النفط الوطنية وأدى إلى توقف التنقيب عن النفط، إضافة إلى استخدام مداخيل النفط لسد العجز في الميزانية.

وبدأ مادورو الجمعة زيارة إلى الصين على رأس وفد من قطاع النفط، يسعى من خلالها إلى الحصول على مساعدة بكين لإنقاذ اقتصاد بلاده المتأزم.

ولا تزال فنزويلا، التي حصلت سابقا على قروض بأكثر من 50 مليار دولار من الصين، مدانة لبكين بـ 20 مليار دولار، رغم أن السداد يتم عبر شحنات نفطية. وقد تم تحسين شروط هذه القروض عام 2016 لتصبح أكثر مرونة.

المصدر: أ.ف.ب