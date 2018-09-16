وزير مصري: يمكن للمواطن بيع الكهرباء للحكومة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، أن المواطن المصري يستطيع بيع الكهرباء المنتجة منزليا عبر الطاقة الشمسية، للشبكة القومية للكهرباء والحصول على مقابل يساعده في زيادة دخله.

وأشار الوزير في حديث لصحيفة "الوطن الاقتصادي"، إلى وجود أمثلة عديدة تم من خلالها بيع جزء من الطاقة المنتجة أعلى أسطح المنازل لوزارة الكهرباء، لافتا إلى أن صاحب مثل هذه المشاريع يحصل على عائد يتناسب مع إجمالي القدرات التي ربطت بالشبكة القومية.

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وأكد عدم وجود زيادات في أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019، على أن تطبق الزيادة الجديدة مع مطلع العام المالي 2019-2020.

وعن تأثير سد النهضة على كهرباء مصر، قال شاكر: "الوزارة تدرس وجود أي تأثير للسهد الإثيوبي على السد العالي بعناية شديدة، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري المعنيتين بالأمر، والأمر تحت السيطرة 100%".

المصدر: الوطن المصرية