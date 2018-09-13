أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وفي أعقاب لقائه مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أجاب بيري بـ "نعم" على سؤالي الصحفيين ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي فرض العقوبات في مضي روسيا قدما بمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز، وهل تخطط لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وأضاف: "أعتقد بأننا، أنا والوزير نوفاك، ندرك أن التحرك نحو هذه النقطة التي سيتم عندها فرض العقوبات، هو ليس ما نرغب فيه".

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وأعرب عن تفاؤله بشأن الحوار مع روسيا في المستقبل، مضيفا أنه يأمل بأن "تأتي من جانب روسيا إشارة" إلى تغيير مسار نشاطها، دون أن يوضح ما هو النشاط الذي يتحدث عنه.

ونفى الوزير الأمريكي سعي الولايات المتحدة لتفعيل مصالح المنتجين الأمريكيين في أوروبا من خلال فرض عقوبات على روسيا.

كما أكد أن الولايات المتحدة تؤيد المشروع الأذربيجاني لتوريدات الغاز عبر البحر الأدرياتيكي.

واعتبر بيري زيارته لموسكو "إشارة هامة" إلى أن الولايات المتحدة تريد مواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الخلافات، مضيفا أن هناك بعض التقدم ويجب مواصلته.

المصدر: نوفوستي