نوفاك: روسيا لا تخشى التنافس مع أمريكا في سوق الغاز الأوروبية

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لا تخشى التنافس مع الولايات المتحدة في سوق الغاز الأوروبية.

وقال نوفاك في أعقاب لقائه مع نظيره الأمريكي ريك بيري في موسكو، اليوم الخميس: "روسيا على ثقة تامة بقدرتها التنافسية فيما يخص توريدات الغاز إلى أوروبا. ونحن لا نخشى منافسة توريدات الغاز المسال الأمريكي، ولم نتخذ أي إجراءات لمنع توريد الغاز الأمريكي إلى أوروبا".

وأشار إلى عدم جواز فرض قيود مفتعلة على الموردين، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها على أمن الطاقة بشكل عام.

وفي سياق متصل، قال الوزير الروسي: "نحن قلقون إزاء الموقف الذي تم الإعلان عنه والتصريحات حول إمكانية فرض عقوبات على مشروع قادر على المنافسة تماما، يهتم به المستهلكون الأوروبيون"، في إشارة إلى مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

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وتابع قائلا: "نرى أن استهلاك الغاز في أوروبا يزداد، وينخفض الإنتاج المحلي، مؤكدا أن مشروع "السيل الشمالي 2" مشروع تجاري بحت، وأن تطوير البنية التحتية للغاز تهدف إلى حماية المستهلكين أولا.

وذكر نوفاك أنه بحث معه "دائرة واسعة من المسائل"، مشيرا إلى أنه على الرغم من العلاقات الصعبة بين البلدين، "يعتبر قطاع الطاقة اليوم أحد المجالات التي تسمح بإيجاد نقاط الالتقاء على بعض الاتجاهات".

وأضاف أنه بحث مع الوزير الأمريكي بالتفصيل الأوضاع في الأسواق العالمية والتوقعات بشأن تطورها وضرورة العمل المشترك من أجل توفير موارد الطاقة للمستهلكين وضمان أمن الطاقة، بالإضافة إلى عمل الشركات الأمريكية في السوق الروسية والمشاريع المشتركة في دول ثالثة.

واقترح نوفاك على بيري إنشاء صندوق استثماري مشترك لتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة والاستخدام الفعال للطاقة وتطوير تكنولوجيات بمشاركة صناديق روسية وأمريكية، وخاصة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

كما أبلغ بيري نظيره الأمريكي بسير المفاوضات الثلاثية حول توريدات الغاز مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأكد نوفاك أن روسيا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، وأنه اتفق مع ريك بيري على مواصلة الحوار.

المصدر: نوفوستي