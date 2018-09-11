روسيا والكوريتان تبحث آفاق التعاون الثلاثي في منتدى الشرق الاقتصادي

أفاد النائب في برلمان كوريا الجنوبية، سون يون غيل، بأن ممثلين عن روسيا والكوريتين الجنوبية والشمالية سيعقدون على هامش منتدى الشرق الاقتصادي اجتماعا حول التعاون الثلاثي.

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ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيل، اليوم الثلاثاء: "الجنوب والشمال وروسيا يعقدون سوية اجتماعا حول التعاون الثلاثي، اليوم في الساعة 15:00 (08:00 بتوقيت موسكو)".

وينظم منتدى الشرق الاقتصادي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة ما بين 11-13 سبتمبر الجاري تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي. ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

المصدر: سبوتنيك