موسكو وطوكيو توقعان مذكرة لبناء وتشغيل مطار في روسيا

وقعت روسيا واليابان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشترك لمشروع بناء وتشغيل مطار في منطقة الشرق الأقصى في روسيا.

وجاء التوقيع في أعقاب محادثات عقدت اليوم الاثنين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، الذي تنطلق فعاليته غدا الثلاثاء.

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ووقع الوثيقة عن الجانب الروسي، رئيس مجلس إدارة مطار خاباروفسك، كونستانتين باسيوك، فيما وقعها عن الجانب الياباني رئيس شركة "سوجي"، ماسايوشي فوجيموتو، دون الكشف عن أية تفاصيل إضافية عن المشروع.

وفي مؤتمر صحفي عقد في أعقاب لقاء بوتين وآبي، حدد الرئيس الروسي مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين، وقال إن الطاقة تعد أحد مجالات التعاون الواعدة، حيث أن الطرفين يدرسان التعاون في مشاريع الطاقة "ساخالين 2" و"أركتيكا للغاز الطبيعي المسال 2" ومصنع "البلطيق للغاز المسال".

يشار إلى أن مدينة فلاديفستوك تستضيف من 11 حتى 13 سبتمبر فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، والذي ستطرح خلاله مجموعة من المشروعات الواعدة في الشرق الأقصى الروسي للمستثمرين الأجانب.

المصدر: "نوفوستي"