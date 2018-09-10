موسكو وطوكيو تطلقان خط إنتاج محركات "مازدا" في روسيا

أطلقت روسيا واليابان، اليوم الاثنين، خط إنتاج محركات "مازدا" جديدا في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي.

وتم إطلاق خط الإنتاج بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يزور روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد في فلاديفوستوك من الـ11 حتى الـ13 من سبتمبر الجاري.

Путин и Абэ запустили конвейер по выпуску двигателей для Mazda во Владивостоке. Может и на Ладу такие ставить будут? pic.twitter.com/YGgibnFlUM — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 10, 2018

وفي مؤتمر صحفي مشترك أعقب محادثات بوتين وآبي، أكد الرئيس بوتين أن مباحثاته مع رئيس الوزراء الياباني جرت في أجواء بناءة، لافتا إلى أنه تم إطلاق خط محركات "مازدا" جديد في المعمل المشترك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء اليابان آفاق التعاون بين البلدين في الاستثمار والطاقة، لافتا إلى أن الاستثمارات اليابانية في روسيا بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن روسيا تتطلع لتنمية التعاون مع اليابان وفق مبادئ حسن الجوار.

كذلك أشاد بزخم التبادل التجاري بين البلدين، وقال إن التجارة نمت خلال العام الماضي بنسبة 14% مقارنة بـ2016، وخلال العام الجاري ارتفع التبادل التجاري بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

والتجارة بين البلدين تصب في مصلحة روسيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الروسية إلى اليابان خلال العام الماضي 10.5 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 7.7 مليار دولار وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني، إن المحركات التي سنتتج في معمل "مازدا" بروسيا سيتم تصديرها للأسواق العالمية، في إشارة إلى مدى أهمية خط الإنتاج الجديد.

ومعمل "مازدا" في روسيا هو عبارة عن شراكة تم تأسيسها في 2011 بمدينة فلاديفوستوك بين شركتي "مازدا" اليابانية و"سوليرس" الروسية على مبدأ الشراكة بالمناصفة ، وخلال السنوات الخمس الماضية أنتج المعمل 188 ألف سيارة.

المصدر: وكالات