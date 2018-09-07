الدوحة تعلن عن استثمار 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني

أعلن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال السنوات الخمس القادمة.

وجاء الإعلان خلال كلمة مشتركة لأمير دولة قطر مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في افتتاح مؤتمر الشراكة القطري الألماني في برلين، المنعقد في نسخته التاسعة.

من جهتها رحبت ميركل بالاستثمارات القطرية، وقالت "يسعدنا ضخ قطر لـ 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني".

ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ونخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبري بين البلدين، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مناقشات حول مجالات التعاون بين قطر وألمانيا.

يشار إلى أن ألمانيا تعتبر الشريك التجاري رقم 11 لقطر، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2.7 مليار دولار، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

وتبلغ الاستثمارات القطرية في ألمانيا 25 مليار يورو في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والمصارف، وهناك 27 شركة في قطر مملوكة بنسبة 100% لألمانيا، في حين أن هناك 112 شركة ألمانية لديها شركاء قطريون، بحسب ما أوردته جريدة "بوابة الشرق".

بالمقابل تمتلك قطر حصصا في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، وهي مجموعة السيارات "فولكسفاغن"، ومصرف "دويتشه بنك"، أكبر المصارف الألمانية.

المصدر: وكالات