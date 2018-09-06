انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة روسية فعالة

يفتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 مساء اليوم الخميس، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـ 15 من سبتمبر الجاري، ويبدأ باستقبال زواره في الـ7 من سبتمبر، بينما يخصص اليوم للافتتاح الرسمي فقط.

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ويتضمن المعرض فعاليات فنية ومحاضرات اقتصادية ومعارض تخصصية، إلى جانب عدد من الأنشطة التسويقية والعروض الترويجية. وتشارك روسيا في المعرض من خلال 70 شركة.

وقد بلغ إجمالي المساحات المحجوزة 93 ألف متر مربع، بين مساحات مبنية ومكشوفة. وتشارك نحو 300 شركة سورية في فعالياته.

ومن اللافت هذا العالم مشاركة وفد اقتصادي أردني كبير بالمعرض، بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية. ويضم الوفد أكثر من 80 رجل أعمال وشخصيات تجارية وصناعية وخدمية.

واستأنف المعرض أنشطته العام الماضي بعد توقف دام خمس سنوات، بسبب الأحداث التي شهدتها سوريا.

ويعد معرض دمشق الدولي، الذي يقام عادة سنويا منذ عام 1954، من أقدم المعارض الدولية في الشرق الأوسط، وتشارك في دوراته عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعربية والعالمية.

المصدر: وكالات