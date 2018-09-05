سوريا: لا فائدة من فتح معبر "نصيب" في الوقت الراهن

أكد وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل على أنه لا يرى في الوقت الحالي ما يدعو لإعادة فتح معبر نصيب على الحدود مع الأردن.

وقال الخليل عقب اجتماعه مع نظيره اللبناني حسين الحاج حسن في دمشق: "في دراستنا لفتح معبر نصيب، وجدنا أن لا قيمة كبيرة حاليا بالنسبة للمنتج السوري، والموضوع بحاجة لدراسة أكبر".

من جهته رأى الحاج حسن أن "من مصلحة المُصدر اللبناني فتح معبر نصيب، وأي تاجر مهما تكن هويته السياسية له مصلحة في إعادة إعمار سوريا والمخلص الجمركي اللبناني له مصلحة في الترانزيت عبر المعابر".

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وشكلت استعادة القوات السورية للمعبر في يوليو الماضي، هدفا أساسيا لحملة بدأتها الحكومة السورية في يونيو الماضي، لاستعادة السيطرة على مناطق تحت سيطرة المسلحين في جنوب غرب البلاد.

وأغلق معبر نصيب في عام 2015، عندما سيطر عليه المسلحون، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، والتي تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.

المصدر: وكالات