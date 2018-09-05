المغرب يحتل مرتبة متقدمة بين الدول المتعاملة بـ"البيتكوين"

احتل المغرب المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والـ36 عالميا في التصنيف الدولي للمعاملات التي تتم بـ"البيتكوين".

وأورد تقرير دولي صدر عن "LocalBitcoins"، أن "حجم التداولات الخاصة بالعملة الافتراضية انطلاقا من المغرب بلغ 6 ملايين دولار، مقابل 258 مليون دولار لنيجيريا، التي احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي، و34 مليون دولار للإمارات التي احتلت المرتبة الأولى عربيا".

ويأتي احتلال المغرب لمراتب متقدمة في تصنيف الدول التي تتاجر بالعملة الرقمية "البيتكوين"، رغم الحظر الذي فرضته السلطات على هذا النوع من المعاملات.

ويجري استبدال "البيتكوين" بالعملات الرسمية كالدولار واليورو عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات "البيتكوين" إلى النظام.

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وأكدت الهيئة المغربية الرسمية أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري العمل به، ويعرض مرتكبيه للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.

وبعكس التوجه الرسمي المغربي، أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي)، في فبراير الماضي، أنها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية، في مؤشر على أن الإمارات، ربما تسمح بتطوير التداول بالعملات الافتراضية مثل "بيتكوين".

المصدر: وكالات