السعودية.. شركة أمريكية تفوز بمشروع توسيع حقل بحري جديد

منحت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الثلاثاء شركة "بيكر هيوز" التابعة لجنرال إلكتريك الأمريكية، أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق في حقل مرجان النفطي.

وقالت "أرامكو"، التي تعد إحدى أكبر شركات النفط في العالم، إن العقد يعد أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتوسع في الحقول البحرية للمملكة.

وبموجب العقد، ستقوم "بيكر هيوز" بتزويد "أرامكو" بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية لهذا الحقل، الذي يعد أكبر مشاريع "أرامكو" للتنقيب والإنتاج هذا العام في المملكة.

#أرامكو_السعودية تمنح "بيكر هيوز" التابعة لجنرال إلكتريك عقد خدمات متكاملة في حقل مرجان البحريhttps://t.co/f0z306fpAUpic.twitter.com/KPB2EXq2t9 — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) September 4, 2018

وستبدأ "بيكر هيوز"، الناشطة في مجال تزويد حلول الحفر البحري العمل على توسعة الحقل خلال الشهر الجاري.

ويتضمن حقل مرجان البحري عددا من الآبار، ويتطلب مشروع التوسعة تقنيات عالية الكفاءة مع قدرات رقمية كبيرة تضمن سلاسة العمليات.

وأوضح المسؤول في "أرامكو" محمد القحطاني، أن حقل مرجان النفطي يعد من أهم مشاريع التنقيب والإنتاج لهذا العام، وسيسهم في تعزيز إنتاج النفط في المملكة والمحافظة على زخمه بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، معبرا عن ثقته بالعمل مع "بيكر هيوز" كشريك يمتلك الكفاءة والتقنية في مجال الحفر البحري.

المصدر: "واس"