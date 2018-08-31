الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من رسوم السيارات

حذرت بروكسل واشنطن من مغبة فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على سيارات الاتحاد.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لشبكة "زد دي إف" الألمانية إنه في حال شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد الخميس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، "فإننا سنتخذ نفس الإجراءات".

وأضاف: "اتفقنا مع الرئيس ترامب على نوع من وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات ولكن كما يحصل في بعض الأحيان مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكنه يتم احترامها".

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وذكّر رئيس المفوضية الأوروبية بزيارته إلى واشنطن في نهاية يوليو الماضي، التي بحثا خلالها مع ترامب سبل تسوية الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة.

وجاءت تحذيرات المسؤول الأوروبي بعدما حرك الرئيس ترامب الخميس المخاوف من تصعيد الحرب التجارية، رافضا عرض الاتحاد الأوروبي تخلي الطرفين عن الرسوم.

وقال ترامب: "مستهلكوهم اعتادوا شراء السيارات الأوروبية عوضا عن سياراتنا"، وأبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات المرسيدس في شوارع نيويورك.

من جهتها أكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم أمس الخميس أمام لجنة البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعاد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية شرط أن "يكون الإلغاء متبادلا".

المصدر: "أ ف ب"