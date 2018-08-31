كندا: لم نتوصل إلى اتفاق مع واشنطن على تعديل "نافتا"

أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أن بلادها لم تتوصل إلى أي اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات الأخيرة حول تعديل اتفاقية "نافتا" للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية .

وقالت فريلاند: "ليس لدينا اتفاق، ولكن المحادثات ستستأنف صباح اليوم".

فريلاند كانت قد أشارت الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي إلى وجود "أجواء جيدة وعمل بناء" في المفاوضات، فيما لم يدل الجانب الأمريكي المفاوض بأي تصريح.



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وأبرمت اتفاقية "نافتا"، إحدى أكبر المعاهدات الاقتصادية في نصف الكرة الغربي، بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 1992 وأصبحت سارية المفعول منذ 1994.

وبعد تولي الرئيس الأمريكي ترامب الحكم في بلاده، هدد بالانسحاب من الاتفاقية بدعوى أنها غير مفيدة للولايات المتحدة لأنها تحد من الإنتاج فيها وتزيد من فقدان الوظائف، بينما توفر فوائد كثيرة لكل من المكسيك وكندا على حساب مصالح واشنطن.

المصدر: وكالات