الأهلي المصري يخطط لاقتراض مليار دولار

يخطط البنك الأهلي المصري لاقتراض مليار دولار من مؤسسات وبنوك أجنبية خلال العام المالي الحالي، بحسب ما نقله موقع الصحيفة الاقتصادية المصرية "البورصة".

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي إن المصرف يفاوض مع مؤسسات مالية وبنوك عالمية، للحصول على قروض بالعملة الصعبة خلال العام المالي الحالي بنحو مليار دولار.

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ووقع البنك الأهلي المصري اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو 2018، لاقتراض 375 مليون يورو، ما يعادل 438 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية.

وبحسب ما نقله موقع الصحيفة الاقتصادية المصرية عن أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يستهدف التخارج من استثمارات بنحو 15 شركة بقيمة مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في شهر يونيو 2019.

وأضاف أن خطة التخارج من الاستثمارات في نحو 15 شركة يمتلكها أو يسهم فيها بقيمة مليار جنيه، لا تشمل الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وبين نائب الرئيس أن البنك يعدّ حاليا الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي، وأنه يستهدف إجراء تسويات للديون المتعثرة بنحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك عددا من العملاء المتعثرين تقدموا للبنك للاستفادة من مبادرة المصرف المركزي، متوقعا الانتهاء من التسويات الشهر المقبل.

وصرح أبوالفتوح، بأن صافي أرباح البنك الأهلي، خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018 تراجعت لتسجل مبدئيا نحو 9.5 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه العام المالي ما قبل الماضي.

وأرجع نائب رئيس البنك تراجع الأرباح إلى الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها المصرف عقب تعويم الجنيه مباشرة في نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن تكلفتها على البنك تبلغ %24، في حين أنها ذات عائد %20.

المصدر: موقع الصحيفة الإقتصادية المصرية "البورصة"