إيران تستأنف تصدير الكهرباء إلى العراق ودول الجوار

أعلنت إيران اليوم عن استئنافها تصدير الكهرباء إلى العراق وأفغانستان وباكستان.

وأعرب وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، أثناء مؤتمر عُقد اليوم في محطة "برند" لإنتاج الطاقة جنوب غربي طهران، عن التزام الجمهورية الإسلامية بتعهداتها في مجال الطاقة أمام دول الجوار.

وفيما يتعلق بديون العراق المرتبطة باستيراد الكهرباء من إيران، أكد الوزير بدء بغداد بسدادها تدريجيا، مبديا أمله في تسريع وتيرة هذه العملية.

كما صرح أردكانيان بإمكانية استيراد الكهرباء من تركمانستان وأرمينيا إذا اقتضى الأمر ذلك.

وشهدت صادرات إيران من الطاقة الكهربائية تذبذبا في ذروة الاستهلاك المحلي خلال الصيف، على خلفية تلبية الاحتياجات الداخلية، حسب وكالة "فارس".

المصدر: فارس