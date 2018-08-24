وزير مصري يكشف عن موعد سداد ديون بلاده أمام الشركات الأجنبية

توقع وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الجمعة، أن تسدد مصر جميع المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز خلال العام القادم، ما يعد حافزا للمستثمرين.

وقال الملا، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" المصرية، إن الوزارة نجحت في توقيع 61 اتفاقية نفطية منذ يونيو 2014 باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار.

وأشار وزير البترول المصري إلى أنه يجري حاليا التفاوض حول 8 اتفاقيات جديدة لتوقيعها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "وبالتوازي مع ذلك تمكنا من دفع نسبة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة لنصل إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كانت 6.3 مليار دولار في2012".

وتنشط في مصر شركات أجنبية عديدة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.

المصدر: "الأهرام"