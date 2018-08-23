الروبل الروسي يعاود الارتفاع من جديد

عادت العملة الروسية للارتفاع مقابل نظيرتها الأمريكية مجددا، اليوم الخميس، بعدما تراجعت في وقت سابق من التعاملات إلى مستويات قياسية هي الأدنى في عامين ونصف العام.

وجاء الارتفاع مدعوما بقرار البنك المركزي الروسي وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية كدعم للروبل، في ظل تراجعه متأثرا بالمخاوف من فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على روسيا.

وكان المركزي الروسي يخطط في الفترة ما بين 7 أغسطس و6 سبتمبر لشراء عملات أجنبية بمعدل 16.7 مليار روبل يوميا أي بنحو 383.2 مليار روبل خلال الفترة ككل، لكنه أوقف عمليات الشراء بعد انخفاض سعر صرف الروبل.

وصعدت العملة الروسية، بحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، إلى 67.70 روبل للدولار، بزيادة 31 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك)، بعد أن كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات إلى 68.96 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016.

واستبعدت محللة الأسواق في مصرف "سبيربنك" يفغينيا كاشيلوفا، حدوث تذبذبات كبيرة في سعر صرف الروبل، ما لم تتلق الأسواق تقارير سلبية حول العقوبات.

المصدر: "نوفوستي"