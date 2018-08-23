انخفاض الليرة بعد تصريحات تركية

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، لتظل تحت ضغط استمرار المواجهة بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية القس الأمريكي آندرو برونسون المحتجز في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وانخفض سعر صرف العملة التركية، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.32% ليصل إلى 6.0703 ليرة تركية للدولار، بعد إغلاقها أمس الأربعاء عند 6.0330 ليرة للدولار.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "رويترز" أن تعاملات اليوم جاءت دون المعتاد، وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية، إذ أن الأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

وجاء الانخفاض بعدما قالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية" ولا تبدي احتراما للنظام القضائي التركي فيما يتعلق بقضية القس برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهمة الإرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وتراجعت العملة التركية منذ مطلع العام الجاري بنحو 38%، ويرجع ذلك بشكل أساسي للعقوبات الأمريكية ضد أنقرة بسبب قضية القس، إضافة لتنامي قلق المستثمرين من نفوذ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية.

المصدر: "رويترز"