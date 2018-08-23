"كريدي سويس" يجمد حسابات مرتبطة بروسيا خوفا من عقوبات الولايات المتحدة

أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف في سويسرا، جمد حسابات مرتبطة بروسيا بقيمة 5 مليارات دولار، لتفادي الوقوع تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وأبلغت متحدثة باسم "كريدي سويس" وكالة "رويترز" بأن البنك يتعاون مع الجهات المنظمة في الدول التي ينشط فيها لضمان الامتثال للعقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا.

وفرضت واشنطن خلال العام الجاري عدة حزم من العقوبات على موسكو، أبرزها تلك التي فرضت في أبريل الماضي، والتي طالت شركات ورجال أعمال ومسؤولين روس.

وسرت في الآونة الأخيرة بين المصارف العالمية مخاوف من أعمال انتقامية من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات مندرجة فى قائمة العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات