خبراء: الروبل الروسي سيصمد أمام عقوبات "سكريبال"

استبعد خبراء أن تتراجع العملة الروسية بشكل حاد اليوم الأربعاء، مع دخول حزمة من العقوبات الأمريكية على روسيا حيز التنفيذ، مشيرين إلى أن تأثير العقوبات سيكون محدودا على الروبل.

وترى خبيرة مجموعة "ألفا" المالية، داريا جيلانوفا، أن "السوق الروسية امتصت صدمة فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، لذلك لا نتوقع حدوث تذبذبات حادة في السوق".

وعن سبب التأثير المحدود للعقوبات على العملة الروسية، أوضح محلل الأسواق، سيرغي دروزدوف، أن حزمة العقوبات الجديدة تحظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج بشكل كامل إلى روسيا، ومعظم هذه المنتجات كان قد حظر توريدها في إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2014.

وأضاف دروزدوف أن العقوبات الأخيرة لم تحمل أي شيء جديد، لكن الخبير اعتبر أن مشروع العقوبات الجديد، الذي قدمه السناتور ليندسي غراهام إلى الكونغرس لدراسته، أكثر خطورة على الاقتصاد الروسي، إذ أنه يهدف لفرض قيود صارمة على المصارف الحكومية وإصدار السندات في روسيا.

واستبعد دروزدوف أن تتجه واشنطن إلى اتخاذ خطوات راديكالية كهذه، لذلك توقع أن يتراوح سعر صرف العملة الروسية حتى نهاية سبتمبر ما بين 65 و69 روبلا للدولار.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على موسكو على شكل حزمتين، بسبب تورطها المزعوم في قضية تسميم سكريبال بـ"سلاح كيميائي". وستدخل الحزمة الأولى حيز التنفيذ في 22 أغسطس، وتشمل حظر توريد الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى روسيا.

على أن تطبق الحزمة الثانية بعد 3 أشهر، أي في نوفمبر القادم، إذا لم تقدم روسيا ضمانات بأنها "لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا"، وستشمل هذه الحزمة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات الناقلة الروسية "أيروفلوت" إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.

المصدر: "نوفوستي"